Notizie.com - Chi è Asma al-Assad, la moglie dell’ex dittatore Bashar malata di leucemia: vorrebbe curarsi nel Regno Unito

al-di 49 anni, è nata in Inghilterra ad Ealing, un borgo di Londra, in una benestante famiglia siriana.Nel 2000 è andata in Siria per sposareal-, conosciuto nel corso degli studi nele nel frattempo divenuto presidente alla morte del padre Hafiz. Il suo nome è circolato spesso nei giorni successivi alla caduta del regime.Chi èal-, ladinel(ANSA FOTO) – Notizie.comal momento si trova in Russia, presumibilmente a Mosca, dove la famigliaha trovato rifugio dopo che l’assalto delle forze ribelli ha preso il potere in Siria. Stando alle ultime informazioni l’ex first lady siriana sarebbe gravementedie i medici le avrebbero dato una possibilità di sopravvivenza del 50%.