Bungie, Sony riduce ulteriormente le dimensioni con licenziamenti ed assorbimenti in PlayStation

, lo studio noto per aver dato vita ad Halo e Destiny, ha subito un nuovo ridimensionamento da parte di. Dopo un 2024 già segnato da tagli consistenti, con 220annunciati a luglio, le ultime notizie parlano di ulteriori trasferimenti eche stanno trasformando profondamente la struttura dello studio.Come leggiamo su Tech4Gamers, un’intera squadra, guidata dal leader delle partnership strategiche Joss Price, è stata trasferita alla divisione, dove lavorerà sullo sviluppo di franchise globali. Questo team, che in precedenza operava direttamente presso, avrà il compito di trasformare le IP diin prodotti di intrattenimento, ampliando il loro raggio d’azione oltre i videogiochi. Price ha confermato il trasferimento su LinkedIn, definendo il passaggio un’opportunità per applicare le competenze acquisite nello studio di Destiny a un contesto più ampio.