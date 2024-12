Tarantinitime.it - Botti illegali, arrestato 19enne

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNella mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hannountarantino, trovato in possesso di quasi un quintale, tra fuochi d’artificioed altri artifizi detenuti illegalmente. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, con lo scopo proprio di frenare il fenomeno della vendita di tali artifizi, sicuramente molto pericolosi e che sono stati, anche nel recente passato, la causa di infortuni anche gravissimi.Il materiale pirotecnico sequestrato è stato rinvenuto all’interno di un garage di un’abitazione di proprietà del giovane, ubicata in un agglomerato del Comune di Pulsano, pericolosamente accatastato e conservato senza alcuna precauzione, in un quartiere densamente popolato.