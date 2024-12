Ilrestodelcarlino.it - Terremoto a Natale a Reggio Emilia: epicentro a Bagnolo in Piano

in), 25 dicembre 2024 – La terra ha tremato nel Reggiano. Undi magnitudo 2.6 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle ore 15:13 (ora italiana) di oggi, 25 dicembre. L'del sisma è stato localizzato a circa 1 chilometro a ovest diin, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.7640, 10.6600, ad una profondità di 6 chilometri. Sebbene di lieve intensità, la scossa è stata avvertita da alcuni residenti della zona, in particolare nei piani alti degli edifici. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il monitoraggio dell'Ingv L'Ingv continua a monitorare la situazione sismica e invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti. È importante ricordare che l'Italia è un paese sismico e che eventi di questo tipo sono abbastanza frequenti, soprattutto in alcune zone del territorio.