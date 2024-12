Iltempo.it - Sinner festeggia il Natale sulla neve in Alto Adige: lo scatto porta fortuna

Tradizionale gitanel giorno diper Jannik. Il numero 1 del tennis mondiale oggi si è concesso alcune ore sulle montagne di casa, precisamente le Dolomiti di Sesto baciate da un sole stupendo. Come da tradizione sudtirolese, ieri sera Jannik avevato ‘Weihnachten' (il) nella sua casa di Sesto Pusteria inassieme a papà Hanspeter, a mamma Siglinde e al fratello Mark. Oggi una giornataall'insegna del divertimento e di fotografie assieme ai suoi tanti fans. «Esattamente un anno dopo, nel giorno di, ma in un luogo diverso. Auguri a tutti con quella che ormai possiamo dire essere diventata una ‘foto di rito'», ha scritto l'amico Stefano Del Vecchio pubblicando sui social una foto con. È stata pubblicata anche una foto di Jannik con un giaccone bianco, mentre rispetto allo scorso anno non c'è ancora una foto che lo ritrae sciando, la sua grande passione sin da ragazzino.