Riconoscere ed essere luce per incidere e trasformare positivamente la realtà

Inizio questa riflessione con i versetti 4 e 5 del Prologo del Vangelo di Giovanni:In lui era la vitae la vita era ladegli uomini;lasplende nelle tenebre.Possiamo riflettere sul Natale lasciandoci condurre nella nostra profondità e in quella di Dio a partire da questi versetti.che splende nelle tenebre: in questo periodo dove la violenza, la crudeltà, la disumanità delle guerre, delle ingiustizie, delle migrazioni forzate, dei respingimenti violenti, della corruzione, della malavita, dell’incertezza del futuro che ci fanno percepire dinelle tenebre, l’annuncio del Natale è che in quella grotta di Betlemme su un pagliericcio si è accesa unadivina che “splende nelle tenebre” , cioè che vince le tenebre!Non solo, che questaè Vita, tradotta dal greco Zoè, cioè una vita che non è solo sopravvivenza biologica condizionata dalla paura e dall’egoismo, ma una vita la quale, malgrado le difficoltà, è resa capace di orientarsi e prendere le scelte migliori.