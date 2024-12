Oasport.it - Quando torna lo sci alpino? Orari prove e gare a Bormio e Semmering, tv, streaming

Il Circo Bianco avrà ancora qualcosa da regalare prima della chiusura del 2024, posteriormente al Natale. La Coppa del Mondo di scisarà di scena in una duplice veste. A, sulla mitica Stelvio, gli uomini-jetggeranno sabato 28 dicembre in discesa e il giorno successivo in superG, dando seguito a quanto già accaduto in Val Gardena, sulla Saslong. Per le ragazze, sialle discipline tecniche, dopo quanto accaduto nel week end di St. Moritz e la disputa di solo uno dei superG previsti a causa del meteo. Spetterà alla pista Panorama di(Austria) essere teatro del gigante del 28 dicembre e dello slalom del 29, ricordando anche la cancellazione del doppio appuntamento tra le porte larghe a Mont-Tremblant (Canada) nel fine-settimana del 7-8 dicembre.C’è curiosità sulle ambizioni della compagine italiana.