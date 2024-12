Spazionapoli.it - Napoli, la lista dei desideri di Conte: ecco tutti i nomi

Ultimissime di calciomercato in casa: misterrichiede almeno due calciatori per gennaio, ma occhio ad altri colpi. Come per ladei regali di Natale, Giovanni Manna ha una suadeiper donare a misteri calciatori giusti in vista della seconda metà della stagione.le ultimissime di calciomercato in casa, con cinque colpi in canna pronti per gennaio.Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’allenatore azzurro ha avanzato almeno due richieste importanti: un difensore centrale e un centrocampista. Per il reparto arretrato, l’opzione primaria sembra cadere su Danilo. E sempre dalla Juventus, ilvorrebbe prendere Nicolò Fagioli. Potrebbe nascere un’importante trattativa tra le parti, con l’inserimento di Raspadori nell’affare. Occhio anche al destino di Pellegrini, che però ha un ingaggio pesante.