Pianetamilan.it - Milan, consigli per gli acquisti: per Kimmich un enorme ostacolo

Leggi su Pianetamilan.it

Uno dei possibilidelnella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere Joshua? Come diversi altri suoi colleghi calciatori, infatti, il duttile tedesco, in forza al Bayern Monaco, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e, se non dovesse firmare il rinnovo, diventerebbe un profilo interessante per molte società in Europa e non solo. Ad oggi arrivano segnali che vanno nella direzione del rinnovo, con la possibilità di nominarlo capitano. Il tempo, però, stringe e non è detto che un accordo si trovi a breve. E per il club rossonero potrebbe essere un'idea percorribile? C'è un dato su tutti che però già in partenza mette in seria difficoltà il club rossonero. Joshua, infatti, nonostante la scadenza del contratto a breve con il suo club, fino a questo momento le ha giocate tutte, senza mai rimanere fuori per 90'.