Il pranzo di Natale costa in media 83 euro. Ma al Sud si spende il doppio rispetto al Nord

Leggi su Open.online

Quanto hanno speso gli italiani per ildie cena della vigilia? Intorno a 3 miliardi diin totale. A fare il calcolo è Coldiretti secondo cui la spesa complessiva arriva a 2,8 miliardi di, meno dei 3,5 miliardi stimati negli scorsi giorni da indagini di Facile.it e Fiesa Confesercenti-Ipsos. Per chi cena o pranza a casa, lo scontrino medio è di 83. Ma a spiccare sono le differenze territoriali, con il Sud (115) che praticamente doppia ilEst (61). Va poco oltre ilOvest, con 68per pasto, appena sotto la spesadel Centro (71). Gli over 65 spendono più di tutti Secondo Facile.it, circa un quarto degli italiani ha speso più dello scorso anno, ma il 53% ha invece optato per uno un cenone più sobrio per tutelarsi dal carovita.