Fuori Tony Effe, dentro Gabry Ponte: il Capodanno di Roma riparte con una nuova lineup

Sembrava che, dopo l‘affaireil concertone dial Circo Massimo fosse ormai un miraggio. L’invito fatto al rapper e poi revocato, la defezione di Mahmood e Mara Sattei in difesa del collega e la solidarietà quasi unanime da parte del panorama musicale italiano, il dibattito sulla censura; per il Comune di, questi ultimi giorni sono stati a dir poco adrenalinici.Ad infliggere l’apparente colpo di grazia è stato proprio lui, il grande escluso. L’ex membro della Dark Polo Gang, infatti, ha organizzato a sorpresa un “controconcerto” al Palaeur, in concorrenza con la serata già programmata dall’amministrazione. Oggi, però, è arrivato l’annuncio che hamente scombinato le carte in tavola.Concerto di: lasi esibirà al concerto didini potranno accogliere il 2025 al ritmo della dance di, nuovo headliner del concertone.