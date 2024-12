Che triste addio Ha lasciato Uomini e Donne l’annuncio appena arrivato | mancherà a tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alessandro Rausa, uno dei volti più amati di, ha deciso di abbandonare definitivamente il celebre programma condotto da Maria De Filippi. Con la sua simpatia e risolutezza, Alessandro è diventato un pilastro del trono over, conquistando il pubblico e i partecipanti, ma a 93 anni ha scelto di ritirarsi per dedicarsi completamente alla sua vita privata insieme alla compagna Maria Teresa, di cui è innamorato più che mai. Rausa è stato accolto con affetto sin dalla sua prima apparizione, portando con sé una ventata di positività e calore. >> “Sta succedendo di nuovo”., Francesca Sorrentino scaricata: Maria De Filippi non può fare altrimentiNonostante la sua età, ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco, dimostrando che l’amore non ha età. La sua determinazione è stata premiata con l’incontro di Maria Teresa, e la loro storia ha tenuto incollati milioni di spettatori.