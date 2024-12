Notizie.com - Cane e gatto nella stessa casa? Come possono convivere in pace

Leggi su Notizie.com

In alcuni casi farpuò essere un’impresa difficile. Consigli pratici.non sono grandi amici, eppure esistono tantissimi casi in cui imparano apacificamente. Questa impresa è molto più facile quando vengono adottati entrambi cuccioli. Mafare ad abituarli da adulti?in– notizie.comSe avete intenzione di far vivereune un, la scelta ideale sarebbe adottarli quando sono entrambi cuccioli. Se questo non è possibile perché l’altro pelosetto è subentrato in un secondo momento, in questo articolo vi spiegheremo qualche trucco affinché imparino a stare sotto lo stesso tetto senza troppi danni.La convivenza inizialmente sarà difficile e servirà molta pazienza per abituare ilo ilche già fa parte della famiglia, ad accettare un secondo animale.