Oasport.it - United Cup 2025, chi schiererà l’Italia? Jasmine Paolini la punta, esame per Cobolli e Vavassori

Signore e signori, presto si ricomincia. Spetterà allaCup dare di nuovo il via alle danze nel moto quasi perpetuo del tennis mondiale. Dal 27 dicembre 2024 al 5 gennaio, la competizione per nazioni a squadre miste che si terrà in Australia, a Perth e Sydney, attirerà l’attenzione degli appassionati. Risponderà all’appello anche.La selezione del Bel Paese sarà guidata da(n.4 del mondo) e da Flavio(n.32 ATP). In squadra presenti anche Matteo Gigante (n. 150 ATP in singolare), Andrea(n.6 in doppio), Sara Errani (n. 90 in singolare e 7 in doppio) e Angelica Moratelli (n. 72 in doppio). Gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo D, a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera, i cui numeri 1 sono Dominic Stricker e Belinda Bencic.