Ristopro con l’amaro in bocca. Jesi si fa il regalo di Natale

Fabriano sfiora soltanto l’impresa,la centra, Senigallia riscatta il periodo nero tornando al successo dopo una lunga serie di sconfitte con una delle migliori prestazioni stagionali. L’ultima giornata in serie B di basket è andata tutto sommato bene per le nostre, le tre formazioni anconetane tra Nazionale e B Interregionale, che hanno complessivamente ottenuto due vittorie e una sconfitta. Certo c’è stato il ko dellaFabriano, battuta in casa dalla Gema Montecatini 63-65, a lasciarein: ma non è il caso di disperarsi troppo perché Fabriano contro una squadra partita con ambizioni superiori e seconda in classifica, ha comunque disputato una partita positiva, giocando alla pari nonostante l’assenza di Carta e un Centanni al rientro ma partendo dalla panchina, con soltanto 24 minuti sul parquet.