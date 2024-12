Puntomagazine.it - Pozzuoli: Aggredisce personale sanitario. Carabinieri arrestano 24enne

Un giovane di Casalnuovo di Napoli ha aggredito un infermiere e due operatori socio-sanitari nell’ospedale Santa Maria delle GrazieE’ notte e idella sezione radiomobile della compagnia diintervengono, allertati dal 112, nell’ospedale Santa Maria delle Grazie per un’aggressione al. Dai primi accertamenti è emerso che poco prima un uomo, mentre si trovava nella sala Triage, lamentandosi per l’attesa aveva aggredito un infermiere e due operatori socio sanitari.Ihanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Si tratta di unincensurato di Casalnuovo di Napoli.L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Per le tre vittime lievi lesioni.L'articolo