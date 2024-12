Non ci posso credere Dopo 47 anni scarta il regalo di Natale del suo primo amore e scopre cosa conteneva

Leggi su Caffeinamagazine.it

Resistere alla tentazione di aprire i regali diprima del momento giusto è una sfida per molti, ma per Adrian Pearce, un uomo canadese di Edmonton, è stata una questione di principio che ha durato ben 47. Quest’anno,un lungo periodo di attesa, ha finalmente deciso di scopriresi celava nel pacchetto che gli era stato donato dalla sua ex fidanzata, Vicki Allen. La storia risale al dicembre del 1971, quando Adrian e Vicki, allora adolescenti, ebbero una furiosa lite pochi giorni prima del.>> Terribile esplosione: il forte boato, poi il crollo. Decine di morti e feritiVicki fu sorpresa a baciarsi con un altro ragazzo mentre acquistava unper Adrian. Questo evento scatenò la rabbia del giovane, che decise di interrompere la relazione e gettò il paccoin un angolo, promettendo a se stesso che non lo avrebbe mai aperto.