Ilfattoquotidiano.it - Migranti in Albania, il governo sposta le convalide in Corte d’Appello. Ma ci troverà le stesse “toghe rosse” che voleva esautorare

Illiberarsene, seguendo il diktat di Elon Musk: “These judges need to go“, “Questi giudici devono andarsene”, twittava il miliardario amico di Donald Trump, dopo le ordinanze della Sezione immigrazione del Tribunale di Roma che avevano bloccato i trattenimenti diin. Il giorno successivo, la maggioranza aveva già provveduto: con un emendamento al decreto Flussi (subito ribattezzato “emendamento Musk”) toglieva alle Sezioni specializzate dei Tribunali la competenza a decidere sulledei trattenimenti, affidandola alle Corti. Una mossa ispirata da un solo scopo, quello dii giudici dell’immigrazione, considerati ideologizzati. Come anticipato da Repubblica, però, il piano è già fallito, anzi è finito in una beffa: a Roma, l’ufficio che regola le questioni sui centri al di là dell’Adriatico, a occuparsi delleinsaranno in gran parte gli stessi magistrati che lo facevano in primo grado.