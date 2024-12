Ilrestodelcarlino.it - L’Elettromeccanica Angelini manda ko le venete di Giorgione Pallavolo

Cesena si concede un bel regalo di Natale, ottenendo la vittoria contro ledi3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-22). Un successo dettato dalla reazione compatta dopo il primo set in cui le bianconere hanno commesso troppe sbavature. Nel primo parziale in effetti non basta la partenza sprint di Cesena (6-1) perchési riporta sotto spingendo al servizio (11-10); le difese di Guardigli assicurano il break (16-13) ma lealzano l’asticella a muro (18-18) e non si fermano più, chiudendo 19-25. Il secondo set è tutto un botta e risposta, Pinali la mette nell’angolo (5-5), Vecchi viene murata (8-9), poi Cesena reagisce e piazza un break pesante (13-9); da lì le bianconere continuano a spingere (22-16) fino alla chiusura di Guardigli.