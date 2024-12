Quotidiano.net - La voce dei penalisti: "Separare le carriere. Con due Csm più garanzie"

Avvocato Francesco Petrelli, presidente delle Camere penali (Ucpi), ritenete che in questa legislatura sarà davvero varata la riforma costituzionale con la separazione delletra pm e giudici? "Mi pare che il governo sia piuttosto determinato nel portare avanti la riforma che è ispirata, come altre depositate nel tempo, dall’originaria proposta dell’Ucpi sulla formazione di due distinti Csm, uno per pm e uno per i giudici, rispetto a quello unico esistente adesso". È questo il nodo cruciale? "Sì. Perché da un lato garantisce la definita separazione delle. Che non va confusa con la separazione delle funzioni, già in atto da tempo e che la riforma Cartabia ha limitato a una sola possibilità di passaggio. Al tempo stesso, due Csm garantiscono l’assoluta autonomia e indipendenza tanto dei giudici che dei pm".