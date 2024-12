Thesocialpost.it - La Lega a Ferrara chiude alle forze neofasciste: approvata la mozione del Pd

Il Comune di, amministrato dal sindaco leghista Alan Fabbri, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che condanna la presenza di sedi e attività promosse dapolitichenel territorio comunale.Leggi anche: Piogge, vento e neve: scatta l’allarme in queste regioni, ecco per chi sarà un Natale difficileLa maggioranza di centrodestra e l’opposizione di centrosinistra hanno trovato un punto di incontro nel corso della seduta del Consiglio comunale di ieri, dando il via libera a unaproposta dal Partito Democratico. Questa iniziativa è stata innescata dall’apertura, avvenuta a ottobre, della sede di Forza Nuova a, la prima di questo tipo in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna.L'articolo Laladel Pd proviene da The Social Post.