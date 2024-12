Quotidiano.net - Intervista al ministro Urso: "Una legge per aiutare le Pmi. Staffetta tra giovani e anziani"

Adolfo, il disegno disulle Pmi ha cominciato ieri il suo corso con la prima lettura in Consiglio dei ministri. Con quale obiettivo? "È una svolta strategica per il nostro Paese, attesa da oltre un decennio – avvisa ildelle Imprese e del Made in Italy –. Laannuale sulle Pmi era già prevista nel 2011 dal governo Berlusconi, ma nessuno degli esecutivi successivi ha avuto il coraggio o la volontà politica di portarla avanti. Il nostro governo si assume invece questa responsabilità, convinto che il futuro dell’Italia dipenda soprattutto dal successo delle sue Pmi, che costituiscono il cuore pulsante della nostra economia e della nostra identità produttiva". Quali saranno le leve principali che laattiverà? "Interveniamo con determinazione su più fronti: dall’accesso al credito alla semplificazione normativa, passando dai processi di aggregazione tra imprese fino al trasferimento di competenze alle nuove generazioni".