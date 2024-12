Ilfattoquotidiano.it - In Manovra il taglio alle accise sulla birra. Felici i microproduttori ma mi chiedo: cui prodest?

Partiamo da una realtà inconfutabile: la riduzione delleper produttori piccoli e medi rappresenta un’ottima notizia per i microbirrifici artigianali. L’approvazione di due emendamenti alla Legge di Bilancio, presentati dalla commissione Agricoltura alla Camera, consentirà undeciso al balzello che pesa su ogni pinta della bevanda, corroborando la lenta crescita del settore degli ultimi 20 anni e mitigando gli effetti negativi del carovita sui consumi e dell’instabilità internazionale sui prezzi di produzione.Lesono applicate in Italia su tabacchi, energia, carburanti e alcool. Non tutte le bevande inebrianti però: infatti il vino è esente. Lainvece è soggetta a una tassazione onerosa, più alta della media Ue: 2,99 euro all’ettolitro per ogni grado Plato.