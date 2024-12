Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto un sacco di buon sesso”: il bilancio di fine anno di Billie Eilish è positivo e piccante

Il 2024 per, a detta della stessa cantante in una intervista a Vanity Fair, è statocon una nota. “Per tutto l’non hoaltro che stringere amicizie,- ha dichiarato – avvicinandomi a persone con cui non ero mai stata prima e tornando a essere amica di persone con cui ero già amica. È stato unpieno di amicizia, e onestamente, anche se ho detto molte cose che volevo fare, questa era la vera cosa che volevo fare e l’ho fatta davvero, ed è stato fantastico. E sì, houndi. Quindi non c’è di che”.Intanto, Artista dell’2024 di Apple Music, si è esibita in un intimo set acustico con il fratello Finneas, disponibile in streaming in esclusiva su Apple Music. E proprio durante il live ha parlato anche di altri aspetti del suo privato: “Ho una famiglia fantastica e degli amici straordinari, e davvero non vivo la mia vita, -ha affermato – come sembra stupido dirlo, ma davvero non la vivo in modo ‘da celebrità’.