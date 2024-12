Iltempo.it - Gli islamisti danno fuoco all'albero di Natale, insorgono i cristiani | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

È scoppiata la protesta nei quartieridi Damasco in risposta all'incendio di undivicino ad Hama, nella Siria centrale. L'episodio è stato rilanciato da alcunipubblicati sui social media che in Siria hanno fatto registrare migliaia di visualizzazioni. Nelle immagini si vedono dei combattenti incappucciati chealle fiamme l'dinella città a maggioranza cristiana ortodossa di Souqaylabiya, vicino a Hama. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH), i combattenti sarebbero stranieri del gruppo jihadista Ansar Al-Tawhid. In un altrodiventato virale, si vede un leader religioso del gruppo islamico radicale al potere Hayat Tahrir Al-Sham (HTC) rivolgersi ai residenti locali, dicendo che gli autori di questo atto sono «non siriani» e promettendo loro che sarebbero stati puniti.