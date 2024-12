Liberoquotidiano.it - Emmanuel Macron ancora nel pantano, psicodramma in Francia: cosa sta accadendo all'Eliseo

L'ennesimo rinvio, a conferma della situazione di grande incertezza politico-istituzionale in cui versa oggi la. Era atteso ieri, in serata, l'annuncio del nuovo governo francese, ma il presidente della Repubblica,, e il premier, François Bayrou, non hannotrovato la quadra sui nomi dei ministri che formeranno il prossimo esecutivo, nonostante due lunghe conversazioni telefoniche e un faccia a faccia all'nel tardo pomeriggio che lasciavano immaginare un annuncio entro fine giornata. Secondo le informazioni di BfmTv, sono tre i nodida sciogliere prima di ufficializzare il governo. Il primo riguarda il nome del futuro inquilino del Quai d'Orsay, ossia del ministero degli Esteri, occupato nel precedente governo di Michel Barnier dalista Jean-Noël Barrot.