Cioccolata di Dubai attenti a inganni e contaminanti | cosa c’è davvero dentro e i rischi per la salute

Vi sarà capitato di sentire parlare in questo ultimo periodo della “di“, che sta conquistando il mercato e i social (spesso le due cose sono collegate) con la sua immagine di lusso e raffinatezza. Ma è importante sapere che recenti analisi condotte dai Centri per la Sicurezza Alimentare (CVUA) in Germania hanno rivelato gravi problemi di qualità e sicurezza. Questo dolce, caratterizzato da ripieni di pistacchi e tahina sta piacendo sempre di più. Creata dalla manifattura “Fix Dessert Chocolatier” consiste in tavolette di cioccolato riempite con kadaifi (pasta “capelli d’angelo”), pistacchi o crema di pistacchi, e spesso tahina (pasta di sesamo). La sua estetica elaborata e la promessa di sapori esotici, l’hanno fatta spopolare in tutta Europa, complice il fascino del richiamo milionario che esercitanell’immaginario collettivo.