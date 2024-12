Liberoquotidiano.it - "Brindiamo!": festeggia con De Martino e viene ricoperto di insulti, clamoroso ad Affari Tuoi

La puntata diandata in onda lunedì 23 dicembre su Rai 1 e condotta da Stefano Deha avuto come protagonista Michael, istruttore di sci del Trentino-Alto Adige, che ha giocato con il pacco numero 12, accompagnato dalla moglie Sara. “Era il mio maestro di sci”, svela lei durante la trasmissione. Michael, sorridendo, racconta la loro storia: “Ci siamo incontrati due volte a distanza di 8 anni. Lei era incapace, io pensavo di dover cambiare mestiere. Poi passano anni e lei torna nella mia classe di sci per una lezione. In quella occasione ho raccontato che due gemelle romane mi avevano fatto mettere in dubbio la capacità di insegnare, e lei ha alzato la mano e ha detto ‘Sono io'. Poi da lì ci siamo conosciuti e ora siamo sposati”. La partita della coppia inizia con il piede giusto: i primi tre pacchi eliminati contengono cifre basse (200, 100 e 5mila euro).