Borsa, bene gli utili di banche e società. Reggono le assicurazioni, giù le PMI

Crescita a due cifre nel primo semestre di quest’anno per glinetti dellee delleitaliane non finanziarie quotate ina Milano, leggero calo per i profitti delle compagnie assicurative quotate e diminuzione decisamente più marcata per glidellenegoziate su EGM, il mercato non regolamentato dedicato alle piccole e medie imprese. È quanto emerge dall’ultimo Bollettino statistico della CONSOB, in cui è stato messo a fuoco l’andamento degli emittenti di diritto italiano quotati o negoziati a Milano nel corso del primo semestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Complessivamente i dati evidenziano una “ripresa sostenuta in alcuni settori del mercato azionario italiano, mentre altri mostrano criticità da monitorare nei prossimi mesi”, sottolinea l’Autorità.