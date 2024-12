Ilrestodelcarlino.it - Bakery, preoccupazione per le retribuzioni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I sindacati esprimonoper la continuità delledei lavoratori delladi Fermo. Si è tenuto in Regione Marche un incontro tra le Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, l’assessore regionale Stefano Aguzzi (foto) e l’amministratore dellaRoberto Parodi per discutere delle prospettive di riapertura del sito produttivo di Fermo. "Dall’incontro - dichiara Francesca Monaldi della Fai-Cisl Marche - è emerso che i lavori stanno andando avanti ma sono necessari ancora mesi per la ripresa delle attività produttive ed è stato necessario richiedere un prolungamento della cassa integrazione per i lavoratori che erano impiegati nella sede Fermo". "Come organizzazioni sindacali abbiamo posto il problema della continuità delle. Infatti l’approvazione del nuovo anno di cassa straordinaria in deroga e la liquidazione delle mensilità potrebbero richiedere tempi lunghi, in cui i lavoratori rimarrebbero senza retribuzione.