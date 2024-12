Ilgiorno.it - Assalto ai treni della metro blu a Milano, i graffitari sfidano la città: “Noi possiamo fare tutto”

– Nuovi assalti di vandali in metrò. Nel mirino deiseriali sono finiti negli ultimi giorni ipiù nuovi, quelliM4, la Blu, entrata in vigore inil tratto – fino a San Cristoforo – lo scorso ottobre. Le immagini compaiono sui profili Instagram dei presunti autori; uno in particolare ha pubblicato un video la notte tra domenica e lunedì in cui si vede scorrere un treno completamente imbrattato alla fermata Linate. La scritta a caratteri cubitali in arancione è composta dalle lettere “Htcs“, il nome del gruppo, acronimo di “Hit the cops“ (picchia i poliziotti) seguita da “Wca“, acronimo di “We can all“, noi, altro collettivo. Compare anche una “tag“, firma: Acne. Non è chiaro però a quando risalgano gli attacchi né dove siano avvenuti ma di sicuro devono esserci volute ore per compiere l’azione vandalica, a giudicare dalle dimensioni delle scritte: “Si tratta di “Wc“, Whole car – spiega Fabiola Minoletti, del coordinamento comitati milanesi, esperta di graffitismo vandalico –, termine tecnico per indicare l’attacco a colpi di bombolette spray dell’intera superficie di un vagone.