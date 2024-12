Gamerbrain.net - Wuthering Waves 2.0: Novità e Codici da riscattare

Dopo avervi parlato delledell’aggiornamento 5.3 di Genshin Impact, quest’oggi vogliamo focalizzarci sull’aggiornamento 2.0 di, in uscita il giorno successivo, vale a dire il 2 Gennaio 2025 e intitolato All Silent Souls Can Sing, il quale introdurràò numerosi contenuti inediti, tra ci una nuova regione, nuove missioni per la storia principale, abiti esclusivi ed ovviamente personaggi da pullare nei banner ed ottimizzazioni varie all’esperienza.Ledel nuovo aggiornamento 2.0 diPartiamo prima di tutto dalla nuvoa regione nota con il nome di Terra degli Echi o Rinascita, la quale porterà i giocatori a cimentarsi in nuove missioni della storia suddivise nei seguenti Atti:Prologo: Attraverso il Mare Tu RompiAtto I: Il Sacro Soffio Così Spesso RespiraAtto II: Veli al Sole o in OmbraAtto III: Ciò Che Ieri Piangeva, Oggi CantaL’aggiornamento introdurrà due nuovi personaggi che potrete pullare negli appositi banner, Carlotta e Roccia, ognuno di essi ovviamente con una storia da esplorare.