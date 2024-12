Strage rapido 904 Mattarella | Italia unita seppe reagire a eversione

Leggi su Ildenaro.it

“Questo è il testimone da consegnare alle generazioni più giovani” Roma, 23 dic. (askanews) – “Il primo, intenso pensiero è rivolto ai familiari e a tutti coloro che da allora hanno portato il peso del dolore più intimo e incancellabile. La solidarietà che oggi si rinnova trova le sue radici nella risposta che il popolono, unito, esprimere di fronte all’attacco eversivo. Le Istituzioniro respingere il ricatto e difendere la democrazia grazie alla reazione civile e all’amore per la libertà deglini. Questo è il testimone da consegnare alle generazioni più giovani”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione a quarant’anni dalladel904, squarciato da una bomba mentre percorreva un galleria sotto l’Appennino. “Fu unaspaventosa, di impronta terroristico-mafiosa, come avrebbe accertato la magistratura.