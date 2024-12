Pompei scoperti affreschi di nature morte negli scavi della Regio IX

Leggi su .com

(Adnkronos) – Continuano le attività di scavo nei cantieri dianche durante le festività natalizie. DallaIX sono emersi gli ultimi rinvenimenti diin uno degli ambienti in corso di scavo. In uno degli ambienti di ricevimentogrande casa conin secondo stile, sta emergendo un 'oecus' (salone) colonnato con .L'articolodiIX proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a RomaSanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureatiAscoperto affresco con la guerra di TroiaVinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino senza alcol ma in Italia produzione è bloccata’Vinitaly, Lungarotti: “museo del vino compie 50 anni, mostra in fiera per festeggiarlo”