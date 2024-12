Tuttivip.it - “Oggi apre la porta rossa”. Grande Fratello, i concorrenti la vedranno davanti ai loro occhi: “Ma che ci fa qui?”

Leggi su Tuttivip.it

Il2024 si avvicina alla diciannovesima puntata, in onda stasera alle 21.35 su Canale 5, con un carico di tensioni e novità. La diretta vedrà protagonisti gli aggiornamenti sulle nomination, i risultati del televoto, sorprese per Amanda e Ilaria e, al centro della scena, l’evoluzione della relazione tra Lorenzo e Shaila.La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra aver raggiunto un punto di rottura. Dopo settimane di incomprensioni e confronti accesi, entrambi hanno deciso di prendersi una pausa. Un ruolo cruciale in questa decisione lo hanno avuto le due new entry del cast, Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Con laesperienza e capacità di analisi, non hanno esitato a consigliare Shaila. Eva ha definito il commento di Lorenzo come «un copione mal scritto e mal recitato», spingendo Shaila a concentrarsi sul suo percorso individuale.