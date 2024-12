Puntomagazine.it - Natale in sicurezza: Nas di Salerno sequestrano migliaia di articoli non conformi

Sequestrati oltre 26.000natalizi non sicuri: il NAS intensifica i controlli per tutelare la salute dei consumatoriNell’ultimo mese, in vista delle festività natalizie, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dihanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del commercio dinatalizi potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.In particolare, nel corso dei controlli espletati nelle province di, Avellino e Benevento, i Carabinieri del NAS hanno sottoposto a sequestro 26.342natalizi ritenuti “non sicuri” (. tra cui numerose statuette del presepe, fiocchi di, bigiotteria a tema natalizio etc.) rinvenuti sugli scaffali per la vendita ai consumatori finali.I prodotti in questione sono risultati nonagli standard diprevisti dalla normativa europea e nazionale.