Quotidiano.net - Morte di Maria Ruggia al pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia di Palermo: le accuse della figlia

"Ho chiesto scusa a mia madre per averla portata al. Io mi sono sentita in colpa perché penso che noi siamo responsabili anchee scelte che facciamo, quindi io ho scelto questo, anche se in verità l'è più vicino, quindi per me unvale l'altro perché penso dovrebbe essere così. Ma adesso lo sconsiglio, non porterò più nessuno in questo". Romina Gelardi ladi, 76 anni, morta dopo essere rimasta 8 giorni su una barella aldiparla proprio davanti all'area di emergenza dove è morta la madre. "Mia mamma si poteva salvare. Farò di tutto per scoprirlo perché spero che la giustizia faccia il suo corso. Secondo me ha contratto un'infezione proprio al, perchè c'è stato un peggioramento dopo un'iniziale miglioramento, aveva anche difficoltà respiratorie.