Libertà di stampa | cifre e numeri sulla garanzia nel mondo di uno dei diritti fondamentali

Quando nel 1789, durante la Rivoluzione francese, fu emanata la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, basata sulla Dichiarazione d'Indipendenza americana, forse non ci si rese conto della portata che il documento avrebbe avuto in seguito nell'orientare il pensiero giuridico e ispirare le Carte costituzionali di diversi Paesi.Ci sono voluti migliaia di anni prima che si affermassero dei principi intimamente connessi con il concetto di Libertà dell'individuo inserito in una società dove il rispetto della dignità della persona e delle sue prerogative fosse riconosciuto a tutti. 159 anni dopo, questi principi sono stati alla base della Costituzione italiana e ispiratori dell'Onu e dell'Unione europea. Da essi scaturiscono quei diritti connessi con la Libertà dell'individuo, in primis la Libertà di espressione (in cui si racchiudono le forme di espressione legate alla stampa, alla radio, alla televisione e a internet), che non a caso, nelle dittature, sono i primi a cadere.

