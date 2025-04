Basket Sant’Agnese ancora un successo | battuti i cugini del Bulls Avellino

Basket Sant’Agnese ha ottenuto un’altra convincente vittoria in casa contro Bulls Avellino.Gli atleti della presidente Maria Pia Manganiello hanno giocato i primi due quarti in perfetta parità: 15-15 il primo parziale e 24-24 il punteggio all’intervallo.Dall’inizio del terzo periodo i sangiorgesi hanno iniziato a prendere vantaggio, andando ad affrontare gli ultimi 10 minuti sul +11 (44-33).La gara si è poi conclusa con 16 punti di scarto in favore dei padroni di casa: 60-44.Questo ottimo risultato è servito a riscattare la sconfitta esterna rimediata all’andata e a dare respiro ad una squadra sulla quale da diverse settimane grava il peso di infortuni e indisponibilità.ancora due partite attendono I sangiorgesi nelle prossime settimane: quella di giovedì 17 aprile, in trasferta a Baiano e quella casalinga contro Vito Lepore del 27 aprile con la quale si chiuderà la seconda fase del campionato. Anteprima24.it - Basket Sant’Agnese, ancora un successo: battuti i cugini del Bulls Avellino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoL’under17 delha ottenuto un’altra convincente vittoria in casa contro.Gli atleti della presidente Maria Pia Manganiello hanno giocato i primi due quarti in perfetta parità: 15-15 il primo parziale e 24-24 il punteggio all’intervallo.Dall’inizio del terzo periodo i sangiorgesi hanno iniziato a prendere vantaggio, andando ad affrontare gli ultimi 10 minuti sul +11 (44-33).La gara si è poi conclusa con 16 punti di scarto in favore dei padroni di casa: 60-44.Questo ottimo risultato è servito a riscattare la sconfitta esterna rimediata all’andata e a dare respiro ad una squadra sulla quale da diverse settimane grava il peso di infortuni e indisponibilità.due partite attendono I sangiorgesi nelle prossime settimane: quella di giovedì 17 aprile, in trasferta a Baiano e quella casalinga contro Vito Lepore del 27 aprile con la quale si chiuderà la seconda fase del campionato.

