Ilfattoquotidiano.it - Pichetto “congela” gli incentivi green: i Comuni infuriati rinviano le opere e perdono finanziamenti

L’annuncio doveva essere privato, sul gruppo Facebook “Sei sei sindaco”, latà virtuale dei primi cittadini al riparo di sguardi indiscreti: “Velina dal Gse: conto termico 3.0, purtroppo si parla di settembre”. Firmato Davide Ferrari, l’amministratore della pagina social, ex sindaco leghista a Galliate reclutato dal dipartimento per la Digitalizzazione di palazzo Chigi. Il Conto termico 3.0 è l’incentivo statale per sostenere lavori di efficienza energetica e le fonti rinnovabili. Per entrare in vigore serve un decreto del ministero dell’Ambiente che i sindaci attendono da quasi un anno, sempre rinviato. Intanto si fermano i cantieri e i.L’Anci scrive al ministro: “Risorse perse e malcontento” – In calce al post di Ferrari, il 26 marzo sulla pagina blindata, leggiamo 12 commenti.