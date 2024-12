Pianetamilan.it - Milan-Roma, Fonseca riavrà quattro reduci da infortuni: ecco di chi si tratta

Domenica 29 dicembre, alle ore 20:45, ildi Paulodisputerà la sua ultima partita del 2024, quella valida per la 18^ giornata della Serie A 2024-2025, a 'San Siro' contro ladi Claudio Ranieri: il Diavolo, che ha vinto a Verona venerdì scorso dimezzato dagli, dovrebbe recuperare qualche giocatore per la sfida ai giallorossi. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Ieri, infatti, ildiha svolto l'ultimo allenamento prima del 'rompete le righe' per le festività natalizie. Erano presenti alla seduta, e si sono allenati in gruppo, anche Álvaro Morata (che ha recuperato da febbre e tonsillite), Luka Jovi? e Ismaël Bennacer. Tutti e tre potranno esserci indi campionato. Il Diavolo si fermerà oggi, domani e dopodomani. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, aello: in quell'occasionespera di poter riavere a disposizione, in gruppo, anche lo statunitense Christian Pulisic.