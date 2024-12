Pianetamilan.it - Milan, Cardinale vuole Paratici? Ecco cosa c’è di vero. E Moncada …

Negli ultimi giorni circola una voce piuttosto diffusa secondo cui Gerry, proprietario dele fondatore di RedBird Capital Partners, sarebbe a caccia di un nuovo dirigente e questo risponderebbe al nome di Fabio. Questa indiscrezione è arrivata prima da 'la Repubblica' e poi da 'La Stampa'. Mac'è di? A parlarne sono i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, il club rossonero sarebbe effettivamente alla ricerca di un nuovo innesto societario. In primo luogo per sopperire all'addio di Antonio D'Ottavio e poi per tutelarsi in caso di mancato accordo con Geoffrey, il cui contratto scade il 30 giugno 2025. A questo proposito Fabiosarebbe effettivamente uno dei nomi nella lista del. Non si parla ancora di contatti, ma l'idea ci sarebbe e sarebbe anche viva.