Mercato Inter Marotta sfida Napoli e Juve | possibile colpo a zero

L’lavora senza sosta in vista delle prossime finestre diper trovare la migliore occasione per puntellare la rosa. Di seguito le ultime novitàLa squadra di Simone Inzaghi questa sera è impegnata in campo a San Siro perre il Como. L’obiettivo di Simone Inzaghi è quello di vincere per poter raggiungere ilal secondo posto e avvicinarsi al primo occupato dall’Atalanta.Una vittoria importante non solo per la classifica, ma anche per l’umore della rosa. Infatti, per i nerazzurri, con l’arrivo di gennaio, inizierà un mese tosto e folto di partite tra campionato, Supercoppa Italiana, che vede la squadra partire in Arabia Saudita e anche le ultime due giornate di Champions League, per poi iniziare febbraio con il Derby e la Coppa Italia.Mentre i nerazzurri sono concentrati sul rettangolo verde, la dirigenza è focalizzata suldi gennaio che si avvicina, ma anche su quello estivo per studiare le possibili mosse che si verranno a creare per migliorare e rendere ancora più competitiva la rosa in vista delle tante competizioni che dovrà giocare.