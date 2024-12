Agi.it - Meloni all'inaugurazione di piazza Pia: "Capaci di piccoli miracoli civili"

AGI - Parla di un "piccolo miracolo civile" che dimostra letà di risposta della Pubblica amministrazione, e del Paese nelle sue diverse articolazioni, di fronte alle sfide più impegnative. E si richiama allo spirito dei pellegrinaggi spirituali, alla 'leggerezza' dello zaino di chi compie un Cammino, come auspicio a un nuovo anno focalizzato appunto "sull'essenziale". Giorgiainterviene così nella cerimonia per la riapertura diPia in vista del Giubileo. "Sicuramente si può definire un piccolo miracolo civile - dice allora la presidente del Consiglio a proposito della conclusione di questo progetto - di quelli di cui siamoquando vogliamo esseredi ricordarci il nostro valore".parla di "metodo Giubileo" per ribadire che "in Italia le cose si possono fare, e bene e velocemente, e la pubblica amministrazione può stupire quando vuole".