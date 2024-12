Oasport.it - LIVE Ciclocross, Superprestige Mol 2024 in DIRETTA: Van der Poel per un nuovo dominio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della quinta tappa del circuitodi. A Mol (Belgio) si attende grande spettacolo con l’olandese Mathieu Van derche ha già dimostrato di essersi reimmerso al meglio nella disciplina aggiudicandosi la gara di Coppa del Mondo di Zonhoven. Non ci sarà il duello con il belga Wout Van Aert, che soltanto ieri ha annunciato la personale rinuncia a causa di un malanno di stagione.Oltre al già citato neerlandese figureranno gli specialisti, con i belgi Laurens Sweeck ed Eli Iserbyt in cerca di conferme dopo il brillante avvio di stagione, ed i connazionali Michael Vanthourenhout possibili outsiders di lusso. Olanda d’assalto con Lars van der Haar e Ryan Kamp, mentre lo svizzero Kevin Kuhn ed il britannico Cameron Mason proveranno ad agguantare una non banale top ten.