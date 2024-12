Ilrestodelcarlino.it - La cura dell’amore. Cresce la ‘pet therapy’ nella Pediatria del Bufalini

Kao, Maty, Mukky, Onda e Amilcare hanno gli occhi attenti e un carattere pacifico. Si lasciano accarezzare e apprezzano gli scambi con i piccoli umani. Per questo sono stati dichiarati idonei al ruolo di "animali coterapeuti" nel progetto che mira al miglioramento del benessere psico fisico dei bambini ospedalizzati, la cosiddetta pet therapy. Kao è un golden retriver, Maty una labrador, Mukky un piccolo levriero italiano, Onda un pastore australiano femmina. E poi c’è il placido Amilcare, un gatto rag doll maschio dal pelo sfumato e dai profondi occhi grigio-azzurri che si presta soprattutto, i gatti hanno un carattere meno malleabile, per le visite ambulatoriali. Quando arrivano nel reparto didel(18 posti letto) c’è chi li aspetta sulla porta della stanza e chi non vede l’ora di giocare con loro.