Influenza 2024 a Bologna | il picco ai primi di gennaio

, 23 dicembre– L’sta già colpendo i bolognesi daidi dicembre, ma il vero e propriodi ammalati è atteso non prima della fine dell’anno egiorni di. Quindi il Natale, secondo le previsioni del Dipartimento di Salute pubblica dell’Ausl, dovrebbe passare indenne. “Il virusle che sta colpendo i bolognesi è prevalentemente del ceppo A, quella che stiamo già registrando da qualche anno – spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Salute pubblica –. Stiamo somministrando un vaccino quadrivalente che ha due ceppi di tipo A e due di tipo B, ma con ogni probabilità, il prossimo anno, ne avremo uno trivalente, due ceppi A e uno B, alcuni tipi nelle varie stagioni, tendono a scomparire. In questo momento i livelli di contagio sono circa tre casi in meno ogni mille persone rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – illustra –.