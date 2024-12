Liberoquotidiano.it - Incontro con la cultura: le Torri della campana e del tamburo

Leggi su Liberoquotidiano.it

- PECHINO, 23 dicembre 2024 /PRNewswire/Lee del?erette durante le dinastie Yuan (1271-1368), Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), erano strutture adibite all'annuncio del tempo, simboli di regalità e autorità imperiale. Come descritto dallo scrittore Liu Xinwu, la Torre delpresenta pareti rosse e un tetto con tegole gialle, mentre la Torreha pareti grigie e un tetto con tegole verdi.Costruite inizialmente nel 1272, lehanno subito diverse ricostruzioni. L'attuale Torre delrisale alla dinastia Ming, mentre la Torrealla dinastia Qing. Esse svolgevano un ruolo cruciale nella scansione del tempo, con funzioni in ciascuno dei cinque intervalli di due ore (geng) in cui era suddivisa la notte a partire dalle 19:00, secondo un antico sistema cinese che divideva il giorno in 12 periodi di due ore (shichen).