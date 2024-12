Nerdpool.it - Harry Potter: Arrivano i nuovi set LEGO!

Il 2025 si preannuncia un anno straordinario per gli appassionati del mondo magico die dei mattoncini. Con oltre una dozzina diset in arrivo, l’universo di Hogwarts si espande ulteriormente, regalando ai fan dettagli inediti e luoghi iconici da costruire e collezionare.Hogwarts Castle: The Main Tower è senza dubbio uno dei set più attesi. Con un prezzo di $249.99, promette di riprodurre con maestria le imponenti torri del castello, un vero must per chi desidera un’esperienza di costruzione immersiva e spettacolare.Tra le novità spicca anche Quality Quidditch Supplies & Ice Cream, un set ispirato a Diagon Alley che unisce l’emporio di Quidditch a una deliziosa gelateria. Al prezzo di $99.99, questo set porta un tocco di magia e golosità alla collezione.