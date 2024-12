Iltempo.it - Gere pontifica sui migranti, lo scivolone su Salvini: "I dettagli..."

Richardera stato chiamato a cnhe a testimoniare al processo contro Matteoper il caso Open Arms visto che salito a bordo della nave Ong nell'agosto 2019. ha visitato Open Arms al largo di Lampedusa. Ma nello studio ci Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio domenica 22 dicembre, l'attore americano non ha neanche nominato il vicepremier assolto per quei fatti. "In un mondo così pazzo, dobbiamo creare politiche che nutrono la fratellanza", afferma l'attore di Pretty woman, siamo di fronte a problemi gravissimi, ma cosa facciamo? Paralizziamo il cuore? Io credo che l'intelligenza umana ti dà la possibilità di trovare le soluzioni ai problemi", si limita a dire, "lo vediamo coi bambini, loro sentono cosa succede. Tra loro c'è molta empatia, ma noi dobbiamo fare un gradino in più: avere compassione.